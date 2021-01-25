Экономисты назвали возможный курс доллар и евро на начало февраля

Разговоры о санкциях в отношении России никуда не делись, но сегодня рынок их оценивает осторожно, а эмоции большей частью уже в ценах. Подробнее о том, что ждать от рубля в ближайшее время, — в материале ФАН.

На открытии торгов рубль растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 51 копейку — до 74,79 рубля. Курс евро упал на 57 копеек и составил 91,05 рубля.

Настроения инвесторов

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев отметил, что российский рубль в прошлую пятницу ослаб по совокупности факторов. На настроения инвесторов сейчас влияет динамика пандемии: рост заболеваемости в Китае и странах АТР, продление карантинных мер в ЕС, сложности с проведением массовой вакцинации — нехваткой вакцин и недостатком мощностей для производства.

«Из-за того, что пандемия не идет на спад, вопреки ожиданиям, снижаются и котировки нефти, которые в пятницу потеряли больше 2%. Дополнительным фактором давления для рубля стала возможность новых санкций со стороны США и ЕС, о чем были сообщения в конце прошлой недели», — пояснил Артем Деев.

По его словам, сегодня рубль отыгрывает часть потерянных позиций. Однако все будет зависеть от конкретных заявлений со стороны администрации западных стран и настроений инвесторов. В ближайшей перспективе рубль может опуститься до 76 в паре с долларом и до 92 — в паре с евро.

Старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова обратила внимание, что в рублевых парах идет незначительная коррекция к пятничным движениям. Разговоры о санкциях в отношении России никуда не делись, но сегодня рынок их оценивает осторожно, а эмоции большей частью уже в ценах.

«Доллар США торгуется по 75, 16 рубля. Проторгованный диапазон в паре доллар/рубль находится в пределах 73–75 рублей, «американец» сейчас стоит выше и явно целится на 75,50 рубля, движение туда вполне вероятно. До начала февраля доллар будет стоить 74–76 рублей, евро — в пределах 90–92 рублей», — пояснила экономист.

По ее словам, на последнюю неделю января приходится пик налоговых платежей. Обычно рубль чувствует себя в этот период уверенно и стабильно, не демонстрирует слабости перед евро и долларом. Так как растет спрос экспортеров на отечественную валюту в рамках выплат обязательств и налогов.

«Однако сегодня очень важна и информационная повестка: обсуждение санкций в адрес России со стороны США и ЕС. Новые информационные атаки на Россию могут изменить настроения участников рынка», — добавила Анна Бодрова.

Она считает, что с учетом конъюнктуры и имеющихся вводных относительно здоровая цена доллара может составить 76–77 рублей.