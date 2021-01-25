Стендапер Илья Соболев поделился воспоминаниями об умершем комике Александре Шаляпине

Актерский талант комика Александра Шаляпина всегда выделял его выступления на фоне других. Воспоминаниями об артисте поделился в беседе с ФАН блогер, телеведущий Илья Соболев.

В разговоре Соболев выразил сожаление в связи с известием о смерти Александра Шаляпина.

«Очень хороший был парень. Очень позитивный. Мы с ним дружили. В «Убойной лиге» он был еще давно-давно, лет 12 назад. Выступал в «Comedy Баттл». Он был оригинальным комиком. Очень артистично показывал свои номера. Он же был актером по своему внутреннему ощущению. Он ведь и в эпизодах фильмов снимался», — сообщил собеседник.

В разговоре блогер вспомнил, на каких проектах им доводилось пересекаться.

«Передачи Stand Up Show, «Смех без правил». Он был позитивный, смешной, творческий. У него было желание остаться в профессии надолго. Потом как-то не поддерживали связь. Я не общался с ним около полугода, может быть, даже больше. Он не выходил на связь. Не знаю, что с ним было», — сказал телеведущий.

Шоумен рассказал о своей совместной работе с комиком.

«Мы с ним выступали вместе в проекте под названием «Кто здесь комик». Его делал Виктор Комаров. Он был клубный тогда еще. Сняли пару выпусков, потом перестали. До съемок мы часто с Шаляпиным выступали в клубе. Года два назад давали концерты вдвоем, по-моему, пару, один был точно. И у меня, и у него был материал на час», — Илья Соболев.

Ранее сообщалось о том, что тело 42-летнего Александра Шаляпина было обнаружено в его квартире.