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Стендапер Илья Соболев поделился воспоминаниями об умершем комике Александре Шаляпине

Стендапер Илья Соболев поделился воспоминаниями об умершем комике Александре Шаляпине

Актерский талант комика Александра Шаляпина всегда выделял его выступления на фоне других. Воспоминаниями об артисте поделился в беседе с ФАН блогер, телеведущий Илья Соболев.

В разговоре Соболев выразил сожаление в связи с известием о смерти Александра Шаляпина.

«Очень хороший был парень. Очень позитивный. Мы с ним дружили. В «Убойной лиге» он был еще давно-давно, лет 12 назад. Выступал в «Comedy Баттл». Он был оригинальным комиком. Очень артистично показывал свои номера. Он же был актером по своему внутреннему ощущению. Он ведь и в эпизодах фильмов снимался», — сообщил собеседник.

В разговоре блогер вспомнил, на каких проектах им доводилось пересекаться.

«Передачи Stand Up Show, «Смех без правил». Он был позитивный, смешной, творческий. У него было желание остаться в профессии надолго. Потом как-то не поддерживали связь. Я не общался с ним около полугода, может быть, даже больше. Он не выходил на связь. Не знаю, что с ним было», — сказал телеведущий.

Стендапер Илья Соболев поделился воспоминаниями об умершем комике Александре Шаляпине

Шоумен рассказал о своей совместной работе с комиком.

«Мы с ним выступали вместе в проекте под названием «Кто здесь комик». Его делал Виктор Комаров. Он был клубный тогда еще. Сняли пару выпусков, потом перестали. До съемок мы часто с Шаляпиным выступали в клубе. Года два назад давали концерты вдвоем, по-моему, пару, один был точно. И у меня, и у него был материал на час», — Илья Соболев.

Ранее сообщалось о том, что тело 42-летнего Александра Шаляпина было обнаружено в его квартире.

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