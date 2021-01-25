На трупе комика Александра Шаляпина найдены порезы

Москва, 25 января. Актер и юморист в жанре стендап Александр Шаляпин умер на 42-м году жизни. Труп комика нашли в его квартире, на теле были отмечены порезы.

Супруга юмориста уже давно жила отдельно от него на даче. Причиной тому стало пристрастие юмориста к спиртному, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Женщина, опасаясь, что супруг может умереть от чрезмерного употребления алкоголя, отправилась домой. Однако там уже лежал его труп с порезами.

Шаляпин несколько лет страдал от проблем с алкоголем, он даже проходил лечение в специализированной клинике. За день до смерти супруга навестила артиста дома, тот был в крови, сообщал ФАН.