Бойцы ВСУ обстреляли из гранатометов северо-запад Горловки

Донецк, 25 января. Украинские силовики нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв северо-западные окраины Горловки.

По данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, под ударом ВСУ оказался поселок шахты имени Гагарина, который расположен на северо-западе Горловки. В ходе обстрела украинские силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что республика готова противостоять наступательным действиям Вооруженных сил Украины в Донбассе. По его словам, подразделения ВСУ увеличили количество обстрелов на линии соприкосновения сторон.

При этом под ударами украинской артиллерии оказываются дома мирных жителей, а также объекты гражданской инфраструктуры. Пушилин подчеркнул, что Народная милиця ДНР готова дать «достойный ответ» на агрессию и провокации со стороны ВСУ.