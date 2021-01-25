Языковой вопрос на Украине может толкнуть Одессу и Харьков «на выход»

Русский язык на Украине после событий 2 мая уже не сможет стать поводом для бунта, но продолжит озлоблять население, и если региональные элиты захотят отделиться, то они получат поддержку в том числе и по линии языка. Подробнее — в материале ФАН.

Опасения Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон жестко раскритиковал политику украинизации в стране. Он добавил, что эти меры могут привести к распаду Украины.

«Я считаю, что этот шаг (украинизация. — Прим. ФАН) разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки», — заявил Гордон.

По его словам, на западе Украины или в Киеве обязательное использование украинского языка в сфере обслуживания не вызовет проблем у жителей, однако на юго-востоке ситуация абсолютно противоположна.

«А что делать с Одессой, а что делать с Харьковом? Гнуть их через пень-колоду? Толкать в объятия к россиянам? Ну зачем лезть на рожон — люди в Одессе привыкли на Привозе торговать по-русски, что теперь — требовать от них делать это по-украински? А они не хотят», — заявил Гордон.

В начале января на Украине заработал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», в соответствии с которым вся сфера обслуживания переходит на украинский.

Этот процесс уже идет

Политолог Максим Жаров рассказал, что, поскольку на Украине Гордона небезосновательно считают связанным с СБУ, вброс от его имени тезиса о «языковом» расколе Украины является отвлекающим маневром украинских властей.

«Главная угроза сегодня для офиса Зеленского — это «тарифные Майданы» в регионах, организуемые его политическими противниками, в том числе и бывшим президентом Петром Порошенко. Именно от проблемы запредельного роста тарифов на электроэнергию пытаются украинские власти посредством Гордона отвлечь внимание общества и прессы. По сути же, «языковой» раскол всегда был, есть и будет деструктивным триггером на Украине, поскольку это сложносоставное, не моноэтническое государство», — заключил Максим Жаров.

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов иронизирует, что Дмитрий Гордон, похоже, и не заметил, что этот сценарий на Украине уже происходит.

«Давайте не будем забывать: первым решением Верховной рады после Майдана стала отмена языкового закона. Во многом это и подтолкнуло жителей Крыма и Донбасса добиваться отделения от Украины. По мере того как Киев продолжает запрещать русскоязычным регионам Украины разговаривать на родном языке, центробежные тенденции будут усиливаться. Удивительно, что Гордон не заметил, что этот процесс уже продолжается годами», — заключил Владимир Корнилов.

Политолог Юрий Якорь считает, что нет ничего более разрушительного для государства, чем законы, которые не будут исполнять. Особенно на землях Левобережной Украины, помнящей о своей вольности и гордящейся ей.

«Пойдут ли коррумпированные стражи правопорядка за штрафами? Разумеется, да. Все это не добавит положительных эмоций сегодня и в очередной раз подчеркнет, что закон не обязателен к исполнению. Русский язык после событий 2 мая уже не сможет стать поводом для бунта, но продолжит озлоблять население, и если региональные элиты захотят отделиться, то они получат поддержку в том числе и по линии языка», — резюмировал политолог.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.