Массовое убийство произошло на «тропе наркодилеров» в Колумбии

Кали, 25 января. Четверо молодых людей были расстреляны и трое получили ранения в ходе резни в Колумбии. Расправа над подростками стала шестой с начала года, сообщает El Tiempo.

#AtenciónComunidadET Horror por masacre en una finca en Buga, Valle ???? Hombres armados irrumpieron en el lugar y asesinaron a 4 personas. Otras 3 están heridas ➡️ https://t.co/EBOlt4ZzAT pic.twitter.com/6D0zZ6oZMP — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) January 24, 2021

Убийство произошло в загородном доме, расположенном неподалеку от городка Буга в департаменте Валье-дель-Каука на западе Колумбии, в 40 километрах от города Кали.

Якобо Перес, 18-летний сын инженера Вильсона Переса, приехал отдохнуть в компании шести друзей в усадьбу своего отца вечером 23 января. Трагедия произошла около 2 часов ночи, когда трое или четверо вооруженных преступников ворвались в дом.

Убийцы искали молодого Переса. Обнаружив его в окружении сверстников, они открыли огонь на поражение, после чего скрылись. Двое парней и две девушки погибли на месте, сам Якобо Перес был тяжело ранен в голову и позже скончался в больнице.

Президент страны Иван Дуке взял ситуацию под личный контроль. Он потребовал, чтобы руководители правоохранительных органов лично прибыли на место преступления.

«Мы осуждаем убийство четырех человек в районе Буга. Я дал указание командующему сухопутными войсками (генералу) Эдуардо Сапатейро и директору национальной полиции Хорхе Варгасу незамедлительно направиться в этот регион. Мы найдем виновных в преступлении. Выражаем сочувствствие семьям погибших», — заявил на своей странице Twitter президент Дуке.

Condenamos el asesinato de cuatro personas cerca a Buga. He dado instrucción al Cdte. @COL_EJERCITO Eduardo Zapateiro y al director @PoliciaColombia Jorge Vargas trasladarse de inmediato a la región. Daremos con los responsables del crimen. Nuestra solidaridad con las familias. — Iván Duque ???????? (@IvanDuque) January 24, 2021

Власти Колумбии назначили награду в размере 200 млн. песо (57 тыс. долларов США) за любую достоверную информацию об убийцах.

Массовый расстрел молодых людей в районе Буга стал шестой подобной трагедией в Колумбии с начала 2021 года: такие преступления происходили в среднем каждые два дня, при этом два случая произошли в департаменте Валье-дель-Каука.

Загородный дом, в котором погибли Якобо Перес и его друзья, находится недалеко от одного из входов в национальный природный парк Фаральонес-де-Кали, на границе муниципалитетов Кали, Дагуа и Буэнавентура. В этом районе проходит транспортный коридор, используемый боевиками леворадикальной группировки FARC, повстанческими группировками и наркодиллерами для переброски наркотиков между граничащими друг с другом департаментами Каука и Валье-дель-Каука.

Департамент Валье-дель-Каука и его столица город Кали являются одними из важнейших регионов для всего наркобизнеса в Латинской Америке. Именно в этом регионе действовал картель Кали, который на пике своей активности в начале 1990-х годов контролировал до 80% мирового рынка кокаина, получая ежегодные доходы в размере порядка 7 млрд долларов.

По данным TeleSur, за 2020 год на территории Колумбии было зафиксировано 91 массовое убийство — последний случай произошел утром 31 декабря также в департаменте Валье-дель-Каука, в городе Буэнавентура. В бойнях погибли 383 мирных жителя, а также 310 общественных лидеров и 64 бывших боевика различных группировок.