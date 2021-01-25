МИД Украины рассчитывает на «химию» между Байденом и Зеленским

Киев, 25 января. Украинский президент Владимир Зеленский сможет найти общий язык с американским коллегой Джо Байденом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Дипломат уверен, что новый американский президент сначала поговорит с Владимиром Зеленским, а затем захочет встретиться лично. Лидеры государств смогут найти общий язык, поскольку перед ними стоят одинаковые задачи по примирению граждан.

«Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает», — заявил министр на телевидении.

Федеральное агентство новостей сообщало, что киевские политики начали соревноваться за право стать «любимой женой» Байдена.

Ранее стало известно, глава МИД Украины высказался против российской вакцины, передает НСН.