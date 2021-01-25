Китай создал опасный прецедент — Америке нечем крыть

Американские околовоенные средства массовой информации взахлеб пишут об обнаружении значительного военного усиления Поднебесной в акватории Южно-Китайского моря, выраженное в наращивании группировки морской авиации на нескольких аэродромах. По мнению экспертов, это выводит КНР на качественно иной уровень контроля за воздушной, надводной и подводной обстановками в напряженном регионе.

Так, в СМИ появились спутниковые снимки аэродромов базирования морской авиации в городах Линшуй и Цюнхай юго-восточного Китая, на которых специалисты рассмотрели самолеты дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500 и патрульные противолодочные самолеты KQ-200. По мнению экспертов, авиационная группа, сосредоточенная на данных аэродромах, позволяет командованию НОАК на значительную дальность отодвинуть от берега рубежи обнаружения противника в воздухе, на море и в глубине, повышая степень ситуационной осведомленности на данном операционном направлении. Конечно, в первую очередь необходимо говорить о качественном прорыве в деле обнаружения американских авианосных ударных групп, которые считают Южно-Китайское море чуть ли не своим позиционным районом — откуда палубная авиация США способна нанести удар по наземным объектам на территории КНР.

Учитывая опасность, которую представляет палубная авиация, задача вскрытия местоположения авианосных ударных групп является для ВМС НОАК первоочередной. И эту задачу, судя по всему, китайские военные специалисты успешно решают — буквально на днях морская авиация НОАК провела показательный полет сразу нескольких групп самолетов — дальнего радиолокационного обнаружения, патрульных противолодочных, ракетоносцев и истребителей сопровождения буквально под носом у Тайваня. Очевидно, это связано с желанием лишний раз понервировать расчеты тайваньских РЛС противовоздушной обороны, а также напомнить Соединенным Штатам Америки о своем неусыпном контроле над данной территорией.

Известно, что в Южно-Китайском море в настоящее время находится авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем CVN-71 Theodore Roosevelt, прибытие которого в данный район Мирового океана официально подтвердили в американском военно-морском ведомстве. Соединение кораблей прибыло со стороны Филиппинского моря, где американские суда провели ряд совместных учений с японскими эсминцами Kongo и Asahi — союзными для США силами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стоит также отметить, что японские эсминцы не стали сопровождать американскую авианосную группу в сторону Южно-Китайского моря, а разумно ушли в сторону родных берегов, не желая лишний раз обострять отношения со своим могущественным соседом. Обострять пошли только американцы.

Стоит добавить, что с территории США на остров Гуам, где расположена американская база военно-воздушных сил Andersen, вылетела пара стратегических ракетоносцев В-52Н, которые, оценочно, в ближайшее время приступят к работе в Южно-Китайском море в интересах прибывшей туда авианосной группы.

Сосредотачивая в столь удаленном от континентальной части США месте такие внушительные силы, американские военные на страницах печати находят в себе беспардонность обвинять Китай в усилении оборонительного потенциала — вполне обоснованно, кстати, опасаясь за безопасность собственных военных. Разумеется, это не может не вызывать у ВМС США некоторой неуверенности при действиях в данном районе, которую они вуалируют крикливыми статьями в своих СМИ.

Опять же, прикрывая свою «отрицательно растущую» военную мощь, США «выражают опасения», что подобное усиление морской авиации НОАК нацелено на изменение баланса сил по отношению к другим претендентам на спорные островные территории Спратли и Парасель, тем самым вовлекая третьи страны в выражение Китаю своего протеста.

Не исключено, что в ближайшие дни мы сможем наблюдать интересное зрелище, когда в непосредственной близости друг от друга будут действовать две авианосные группы — только одна будет находиться у родных берегов и защищать их, а другая, прибывшая издалека, будет демонстрировать исключительно агрессивные намерения, прикрывая свои действия давно избитым стремлением «обеспечить свободу судоходства». Точно также, как они обеспечивают «свободу» в Черном море, или, скажем, в Баренцевом — где по совершенно объективным причинам в таких «защитниках свободы» нет никакой нужды.