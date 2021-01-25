Эксперт рассказала, что стоит за возобновлением работ по «Северному потоку — 2»

События вокруг «Северного потока — 2» с очень высокой вероятностью будут развиваться по оптимистичному сценарию, газопровод будет достроен уже в этом году и далее благополучно введен в эксплуатацию. Такое мнение в комментарии ФАН высказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Фортуна» снова в работе

Судно «Фортуна» начало работы по возобновлению строительства российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Судно «Фортуна» в коридоре строительства в водах Дании начало работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток — 2», — говорится в заявлении.

Сообщается, что работы идут в соответствии с полученными согласованиями.

Давление на Европу

Как считает Наталья Мильчакова, скорее всего, причина неожиданной задержки в работах на датском участке, а потом такое же неожиданное возобновление через десять дней после запланированной изначально даты начала работ могло быть связано с политическими событиями в Германии. Она напомнила, что в конце прошлой недели правящая партия ХДС/ХСС избрала себе нового лидера, который поведет партию в сентябре на выборы в Бундестаг (ведь Ангела Меркель объявила, что в выборах принимать участие не будет, а после выборов уйдет в отставку).

«Новым лидером стал Армин Лашет, который всегда заявлял о важности для Германии «Северного потока — 2». И более того, уже сейчас, после известных событий, связанных с «берлинским пациентом», он убеждает своих оппонентов из других партий, что строительство газопровода не надо политизировать», — пояснила Наталья Мильчакова.

Таким образом, заметила эксперт, события вокруг «Северного потока — 2» с очень высокой вероятностью будут развиваться по оптимистичному сценарию, газопровод будет достроен уже в этом году и далее благополучно введен в эксплуатацию. При Джо Байдене, который на прошлой неделе официально вступил в должность президента США, отношение Вашингтона к газопроводу не изменится, зато могут измениться испорченные при Трампе отношения Соединенных Штатов и Европейского союза.

«Грубое давление на Евросоюз, Германию и европейский бизнес, участвующий в строительстве «Северного потока — 2», может прекратиться. Однако мягкое давление на европейский бизнес по-прежнему может продолжаться в виде рассылки писем уже с угрозами, и не от посольства США, а от неких некоммерческих организаций с предупреждениями, например о том, что «вы, продолжая участвовать в строительстве «Северного потока — 2», потеряете американских клиентов, и так далее», — добавила Наталья Мильчакова.

Эксперт не исключает, что США могут попытаться подкупить новые власти Германии или продавить на пост будущего канцлера ФРГ кого-то из «партии зеленых», если, допустила Мильчакова, у ХДС/ХСС будет недостаточно голосов в Бундестаге, и придется создавать с кем-то коалицию. Так что борьба за газопровод еще далека от завершения.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Напомним, Берлин с сожалением воспринял решение Соединенных Штатов о введении ограничительных мер против судна «Фортуна», которое участвует в строительстве газопровода «Северный поток — 2».