СМИ поспешили «похоронить» актера Александра Шаляпина

Москва, 25 января. Несколько СМИ сообщили о смерти 41-летнего комика и актера Александра Шаляпина. Его труп якобы найден в доме на Хорошевском шоссе. Источник ФАН не подтверждает факт его гибели.

Редакция Федерального агентства новостей выяснила, что комик несколько лет страдал от алкоголизма и лечился в клинике.

Жена актера в последние несколько дней жила на даче, иногда она приезжала к Шаляпину. За день до сообщения о его смерти женщина приехала домой и обнаружила Шаляпина в крови.

По данным источника из близкого окружения комика, у того были проблемы со здоровьем. Они могли быть связаны с его деятельностью.