Уже много лет проводится целенаправленная политика по искусственному размежеванию России и Европы. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Европа останется одна

Необходимо возобновить взаимовыгодные отношения между Брюсселем и Москвой. Такое мнение высказал немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.

Он считает, что нужно начать работу по совместной архитектуре безопасности с РФ на равных условиях. Если этого не произойдет, то Европа может подтолкнуть Россию к сближению с Китаем, отмечает экс-премьер.

«Потом, если в США снова изберут «неправильного» президента — а такое может произойти, — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — добавил Платцек.

Немецкий политик обратил внимание, что странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России. Он добавил, что главные проблемы, которые необходимо решать, — это борьба с терроризмом, разоружение, изменение климата, беженцы, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке.

«Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», — заключил он.

Прагматичный курс

Как отметил Сергей Простаков, слова Платцека — иллюстрация к прагматичному курсу, которому привержена немалая часть немецкой элиты. Военно-политическая мощь России крайне важна для соблюдения геополитического баланса в мире, а экономические связи с ней приносят многим европейским странам выгоду.

«Подобные заявления показывают, что не все в Европе готовы жертвовать своими интересами ради интересов США и различных глобалистских структур, ставить идеологические соображения выше экономических. В связи со сменой американской власти возрастает риск усиления различных либеральных и «зеленых» политических проектов. Они ориентированы на трансатлантическое партнерство, а отношения с Россией рассматривают как помеху в своих планах», — пояснил Сергей Простаков.

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что уже много лет проводится целенаправленная политика по искусственному размежеванию России и Европы. И в таких условиях слова Платцека можно считать голосом здравого смысла в хоре, который исполняет отнюдь не выгодную для ЕС партию.

«Тем не менее не стоит совсем обольщаться стремлением части европейцев к выгодному для них сотрудничеству с Россией. В Европе нашу страну отнюдь не стремятся видеть экономически сопоставимым конкурентом, а на геополитическом поле при любом удобном случае стремятся ослабить влияние России даже в постсоветских государствах», — добавил Сергей Простаков.

Тем не менее, заметил политолог, подход Платцека в сложившейся ситуации выглядит гораздо более предпочтительным, чем скатывание российско-европейских отношений к открытому конфликту.