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Политолог: Не все в Европе готовы жертвовать собой ради интересов США

Политолог: Не все в Европе готовы жертвовать собой ради интересов США

Уже много лет проводится целенаправленная политика по искусственному размежеванию России и Европы. Об этом в комментарии ФАН заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Европа останется одна

Необходимо возобновить взаимовыгодные отношения между Брюсселем и Москвой. Такое мнение высказал немецкий политик, бывший премьер-министр Бранденбурга Маттиас Платцек.

Он считает, что нужно начать работу по совместной архитектуре безопасности с РФ на равных условиях. Если этого не произойдет, то Европа может подтолкнуть Россию к сближению с Китаем, отмечает экс-премьер.

«Потом, если в США снова изберут «неправильного» президента — а такое может произойти, — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — добавил Платцек.

Политолог: Не все в Европе готовы жертвовать собой ради интересов США

Немецкий политик обратил внимание, что странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними сложные вопросы без участия России. Он добавил, что главные проблемы, которые необходимо решать, — это борьба с терроризмом, разоружение, изменение климата, беженцы, безопасность на Ближнем и Среднем Востоке.

«Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», — заключил он.

Прагматичный курс

Как отметил Сергей Простаков, слова Платцека — иллюстрация к прагматичному курсу, которому привержена немалая часть немецкой элиты. Военно-политическая мощь России крайне важна для соблюдения геополитического баланса в мире, а экономические связи с ней приносят многим европейским странам выгоду.

«Подобные заявления показывают, что не все в Европе готовы жертвовать своими интересами ради интересов США и различных глобалистских структур, ставить идеологические соображения выше экономических. В связи со сменой американской власти возрастает риск усиления различных либеральных и «зеленых» политических проектов. Они ориентированы на трансатлантическое партнерство, а отношения с Россией рассматривают как помеху в своих планах», — пояснил Сергей Простаков.

Политолог: Не все в Европе готовы жертвовать собой ради интересов США

Собеседник Федерального агентства новостей отметил, что уже много лет проводится целенаправленная политика по искусственному размежеванию России и Европы. И в таких условиях слова Платцека можно считать голосом здравого смысла в хоре, который исполняет отнюдь не выгодную для ЕС партию.

«Тем не менее не стоит совсем обольщаться стремлением части европейцев к выгодному для них сотрудничеству с Россией. В Европе нашу страну отнюдь не стремятся видеть экономически сопоставимым конкурентом, а на геополитическом поле при любом удобном случае стремятся ослабить влияние России даже в постсоветских государствах», — добавил Сергей Простаков.

Тем не менее, заметил политолог, подход Платцека в сложившейся ситуации выглядит гораздо более предпочтительным, чем скатывание российско-европейских отношений к открытому конфликту.

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