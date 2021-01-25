Омбудсмен Украины рассказал о штрафах за нарушение закона о госязыке

Киев, 25 января. Работников сферы обслуживания на Украине начнут штрафовать за отказ обслуживать клиентов на государственном языке с 2022 года, заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

По его словам, сумма штрафов будет варьироваться от 5100 до 6800 гривен. Протоколы будут выписывать злостным нарушителям языкового закона, которые напрочь отказываются обслуживать клиентов на украинском, добавил политик.

Тарас Креминь подчеркнул, что для начала соответствующего разбирательства достаточно пожаловаться на нарушителя два раза. После этого будет составляться протокол и накладываться штраф.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия поднимет вопрос на сессии в ПАСЕ о языковой тирании на Украине.

Ранее стало известно, ЕС и Украина пересмотрят Соглашение об ассоциации, передает НСН.