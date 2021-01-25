Часть «умных» счетчиков россиян может оказаться вне закона

Москва, 25 января. Около миллиона «умных» счетчиков, используемых в России, могут оказаться вне закона. Не исключено, что их придется менять.

Речь идет об устройствах, работающих на стандарте передачи данных интернета вещей NB-IoT (Narrowband Internet of Things). Он не вошел в перечень допустимых к использованию в системах и приборах учета электроэнергии. В «умных» счетчиках может применяться только российская технология беспроводной передачи данных NB-Fi.

Крупные операторы связи оказывают свои услуги на базе стандарта NB-IoT. Однако некоторые все же используют NB-Fi, который считается менее безопасным. Ряд операторов в беседе с «Коммерсантом» подтвердили, что ограничения касательно стандарта передачи данных интернета, предложенные Минцифры, потребуют пересмотра нескольких проектов.

В некоторых регионах РФ с января возобновили проверки газового оборудования. В их числе оказалась Москва. С графиком планового техобслуживания жители российской столицы могут ознакомиться на сайте «Мосгаза». Специалисты не только проверяют состояние приборов, но и инструктируют по газовой безопасности.