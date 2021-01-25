Опрос показал, сколько денег нужно россиянам для счастья

Москва, 25 января. Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, сколько денег нужно россиянам для счастья. Выяснилось, что мужчинам денег нужно примерно на 30% больше, чем женщинам.

Среднестатистическому россиянину необходимо для счастья 166 тыс. рублей. При этом запросы мужчин на 28% выше, чем у женщин, — 187 тыс. рублей и 146 тыс. рублей соответственно. Чем старше граждане, тем больше средств им нужно для счастья, например, молодежи до 24 лет достаточно будет 135 тыс. рублей, лицам старше 45 лет — 190 тыс. рублей.

«Запросы респондентов с зарплатой от 80 тыс. рублей вдвое превышают запросы граждан, зарабатывающих менее 30 тыс. рублей: 242 и 121 тыс. рублей соответственно», — говорится в сообщении.

Больше всего денег нужно москвичам — 220 тыс. рублей. За ними идут жители Владивостока (200 тыс. рублей) и Ростова-на-Дону (190 тыс. рублей). Петербуржцам, например, хватило бы 176 тысяч рублей. Меньше всего денег нужно жителям Оренбурга — 124 тыс. рублей.

Ранее специалисты рассказали, какие суммы переводили россияне друг другу по номеру телефона и с карты на карту. Оказалось, сограждане в основном переводят не менее 100 тыс. рублей в месяц.