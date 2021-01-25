Минздрав обязал россиянок рожать в масках из-за пандемии

Москва, 25 января. Женщин обязали рожать в медицинских масках для предотвращения распространения коронавируса. Такое решение приняли в Минздраве России.

Роды должны принимать индивидуальных помещениях, число медицинского персонала необходимо свести к минимуму, говорится в обновленных рекомендациях ведомства. Минздрав РФ напомнил, что на сегодняшний день доказательства о вертикальной передаче COVID-19 от матери плоду отсутствуют. Также нет данных о выделении патогена с грудным молоком.

Если мать получила положительный результат теста на коронавирус, ребенка у нее забирают. Новорожденного отдают, когда анализ на COVID-19 станет отрицательным. Младенца не разлучают с мамой в случае положительного результата у них обоих. В ведомстве уточнили, что женщинам разрешено снимать защитную медицинскую маску во время потуг.

Вирусолог Алексей Аграновский ранее оценил необходимость введения режима ношения респираторов в России. Специалист отметил, что такую меры вводить уже поздно. При этом гражданам, которые долго работают в масках, использовать респиратор было бы комфортнее.