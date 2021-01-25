Украинский политолог назвал причину отказа Киева от российской вакцины

Киев, 25 января. Киевская власть отказывается закупать российскую вакцину от коронавируса, поскольку это может означать поражение для украинских политиков, которые сделали карьеру на «борьбе» с РФ.

Глава Минздрава Украины Максим Степанов недавно заявил, что киевское руководство не станет закупать российский препарат «Спутник V» ни при каких обстоятельствах.

Глава Украинского института политики Руслан Бортник считает, что отказ Киева от лекарства России обусловлен политическим противостоянием.

«Почему Украина не заказывает российскую вакцину? Потому что это означало бы политическое поражение для части того украинского политикума, который делает себе репутацию и делает свою политическую карьеру на противостоянии с Россией», — заявил политолог.

Федеральное агентство новостей сообщало, что Украина обновила список регионов с рекордным числом новых случаев COVID-19.

Ранее стало известно, Евросоюз и Украина пересмотрят Соглашение об ассоциации, пишет НСН.