Франция и США готовы взаимодействовать для борьбы с пандемией коронавируса

Париж, 25 января. Франция и Соединенные Штаты договорились объединить усилия на площадке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с распространением COVID-19.

Как сообщили представители Елисейского дворца, французский президент Эммануэль Макрон и его коллега из США Джо Байден намерены сотрудничать для борьбы с пандемией коронавируса. Главы государств обсудили соответствующие вопросы по телефону.

В сообщении администрации лидера Франции сказано, что Париж и Вашингтон готовы оказать помощь странам, которые больше всего пострадали в результате эпидемии.

Федеральное агентство новостей писало, что США заявили об отсутствии данных о числе готовых вакцин от коронавируса. Власти намерены исправить ситуацию.

Ранее стало известно, во Франции ужесточили меры по COVID-19, передает «Парламентская газета».