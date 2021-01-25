Московский проект для предпринимателей победил в международном конкурсе

Москва, 25 января. Проект Правительства Москвы для предпринимателей одержал победу в конкурсе BRICS Solutions Awards. Об этом сообщила Заместитель мэра Москвы в правительстве Наталья Сергунина.

Идея «Московский акселератор» выиграла в номинации «Решения для бизнеса».

«Мы рады, что программу Москвы признали одной из лучших международных практик для развития предпринимательства. Чуть более чем за год работы акселератора участники запустили свыше 120 пилотных проектов и привлекли 238 миллионов рублей инвестиций», — написано на официальном сайте Мэра Москвы.

Сергунина рассказала, что жюри назвало проект социально-экономическим и технологическим прорывом. Программа направлена на развитие и масштабирование различных технологичных решений в экономике.

Ранее восемь онлайн-акций прошли в Москве в рамках «Дня без турникета». Об этом сообщает официальный портал правительства Москвы.