Стало известно, какой уровень антител вырабатывается после «Спутника V»

Москва, 25 января. Уровень антител к коронавирусу у привившихся «Спутником V» добровольцев не отличается у мужчин и женщин, следует из новой редакции инструкции по препарату «Гам-КОВИД-Вак».

Как указано в инструкции, на 42-й день от начала вакцинации средний геометрический титр нейтрализующих антител у иммунизированных добровольцев составил 44,47, уровень сероконверсии составляет 95,83%.

«Статистически значимой разницы у добровольцев различного пола и возраста не выявлено», — приводит РИА Новости фрагмент инструкции.

Летом прошлого года Россия зарегистрировала вакцину против коронавируса нового типа, которая получила название «Спутник V». РФ стала первой в мире страной, у которой появилась вакцина. Эффективность вакцины признали не только в родной стране, но и за рубежом.