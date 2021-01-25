Два человека погибли при взрыве на газопроводе в Китае

Пекин, 25 января. Взрыв газопровода компании «Тяньчэн Жаньци» прогремел минувшей ночью в городе Далянь китайской провинции Ляонин, сообщает Центральное телевидение Китая.

Предварительной причиной произошедшего названа утечка газа. В результате инцидента два человека погибли на месте происшествия, еще девять госпитализировали с травмами. Также взрывом повредило десять машин, некоторые из них загорелись. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Мощный взрыв прогремел на прошлой неделе на золотодобывающей шахте в городском уезде Цися провинция Шаньдун. Под завалами оказались 22 человека.