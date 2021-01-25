Онкологи раскрыли многолетнюю тайну раковых опухолей

Вашингтон, 25 января. Ученым из онкологического центра Слоуна-Кеттеринга в США удалось объяснить загадочный эффект Варбурга. Он встречается у многих раковых клеток.

Феномен этого эффекта состоит в том, что эти клетки производят энергию не так, как здоровые. Для получения энергии в виде молекул АТФ обычные клетки потребляют глюкозу. Затем на этапе гликолиза она перерабатывается в пируват, который окисляется в митохондриях. Раковые клетки используют более активный вид гликолиза, превращая глюкозу в молочную кислоту, передает Science.

Ученые пришли к выводу, что эффект Варбурга связан с ферментом киназой PI3. Последняя играет значительную роль в сигнальном пути PI3K/AKT/mTOR. Этот путь отвечает за роль и деление клеток, их метаболизм и предотвращение программируемой клеточной смерти. После перехода на метаболизм Варбурга активность киназы становится выше, из-за чего клетки начинают делиться быстрее.

Тогда ученые решили изучить иммунные клетки, которые тоже опираются на необычную форму метаболизма. После попадания инфекции в организм Т-клетки прибегают к эффекту Варбурга для более быстрого деления. За переключение этого процесса отвечает фермент лактатдегидрогеназа A (LDHA), вырабатываемый в ответ на передачу сигналов по пути PI3K. Исследователи заметили, что блокирование LDHA подавляет активность PI3, что можно объяснить наличием петли положительной обратной связи между киназой и выработкой АТФ. С помощью петли иммунные клетки могут бороться с инфекцией до ее полного уничтожения.

Онкологи считают, что подобный механизм используется в раковых клетках. Это позволяет им непрерывно расти и делиться. Итоги научной работы свидетельствуют о возможности борьбы с опухолями путем блокирования LDHA.

Людей с онкологическими заболеваниями ранее призвали быть осторожнее при вакцинации от коронавируса. Опасность связана с тем, что влияние препаратов на состояние раковых больных еще не изучено полностью.