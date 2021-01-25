Власти России могут запретить переводить взысканные средства за рубеж

Москва, 25 января. Сейчас в России рассматривается инициатива о введении запрета на прямой перевод взысканных материальных средств за пределы страны через исполнительные документы.

Возможное ужесточение действующего законодательства обусловлено необходимостью заблокировать один из крупнейших каналов для оттока денег за рубеж. Отечественные специалисты обсуждают вопрос о запрете манипуляций с исполнительными листами российской юрисдикцией. Над разработкой проекта трудятся Минюст РФ и Банк России при поддержке участников рынка.

В случае принятия закона для получения компенсации в соответствии с исполнительным документом физические и юридические лица будут обязаны иметь счет в отечественной кредитной организации. Под действие правила также попадут нерезиденты, сообщают СМИ.

Ранее Банк России подготовил новые правила расчета финансовых нормативов для кредитных потребительских кооперативов. Они начнут действовать с 1 октября 2021 года.