Лера Кудрявцева прогорела на продаже защитных масок в пандемию

Москва, 25 января. Телеведущая Лера Кудрявцева призналась, что пыталась заработать на пандемии коронавируса, но потерпела фиаско. Об этом она рассказала в эфире передачи «Секрет на миллион» на НТВ.

Героем нового выпуска стал певец, экс-солист группы «Чай вдвоем» Стас Костюшкин. Вместе с ним телеведущая начала разговор на тему COVID-19 и неожиданно разоткровенничалась. Кудрявцева сообщила, что хотела сделать бизнес на медицинских масках, но в итоге осталась без денег.

«В самом начале пандемии мой друг из Китая сказал: «Сейчас очень быстро сделаем партию масок. Я туда закидываю деньги, сюда привозится огромная партия масок». Вот только ничего не получилось. «Он не смог их реализовать, потому что у нас все завалено масками. Теперь они лежат — ни денег, ни масок», — поделилась Лера.

К ее удивлению, Стас признался, что имел схожий опыт. Певец планировал продать китайские маски за счет своего популярного имени. Однако закончил с тем же результатом.

Как передают СМИ, многие российские звезды пытались нажиться на коронавирусе, втридорога продавая средства индивидуальной защиты. Так, группа Little Big, певица Кети Топурия, экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова и дизайнер Белла Потемкина под личным брендом продавали тканевые маски от 1000 рублей. Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова и телеведущая Тина Канделаки предлагали защитные гели для рук, в среднем за 500 рублей за флакон санитайзера.

Помимо прогоревшего бизнеса, Кудрявцева и Костюшкин обсудили личную жизнь. Певец признался, что позволял себе грубость в адрес своей жены Юлии, с которой он в браке уже 14 лет.