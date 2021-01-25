Фигуристка Трусова лайкнула комментарий с оскорблениями в адрес Тутберидзе

Москва, 25 января. Оскорбительный комментарий в адрес тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился в Сети. Ее бывшая ученица Александра Трусова поставила под ним лайк.

На странице в Instagram ранее было опубликовано видео. На кадрах ролика Тутберидзе помогает Трусовой удобнее сесть на бортик. Пост сопровождает краткая запись: «Когда говорят, что Этери Георгиевна тиран».

Одна из подписчиц аккаунта прокомментировала видеоролик. Она обвинила тренера во лжи и травле детей. Трусова поставила лайк под этим комментарием.

Александра Трусова в настоящее время тренируется у Евгения Плющенко. Причину смены тренера ранее назвал наставник ЦСКА по фигурному катанию Сергей Давыдов. Он уверен, что решение спортсменки связано с финансовой стороной вопроса.