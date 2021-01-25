Автобусные рейсы отменяют в Сибири из-за сильных морозов

Барнаул, 25 января. Автобусное сообщение частично прервали в Новосибирске, Барнауле, Кемерово и Томске из-за погодных условий. Так, в Алтайском крае пассажиры не попали уже на 54 рейса.

В администрации автовокзала Барнаула отметили, что из-за сохранения аномальных морозов автобусные рейсы будут отменять и дальше. Министерство транспорта Кузбасса не выполнит почти 20 рейсов, в том числе шесть до Новосибирска, сообщает ТАСС.

Также временно не выполняются продолжительные автобусные маршруты, которые связывают Кемерово с Новокузнецком, Таштаголом, Мариинском, Юргой и другими населенными пунктами. Новосибирскому автовокзалу пришлось отменить 24 рейса.

Судьба четырех автобусных маршрутов в Самаре в течение уходящей недели менялась несколько раз. В итоге с 25 января 65-й маршрут будет «поглощен» 30-м.