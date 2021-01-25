ОП предложила ограничить время ремонта в жилых домах

Москва, 25 января. Общественная палата (ОП) России предложила ввести ограничения на шумный ремонт в жилых домах до трех дней в неделю.

Первый зампредседателя комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов отметил, что в связи с пандемией коронавируса в России был принят закон об удаленной работе. По его мнению, даже с ее окончанием ряд специалистов продолжат работать дома. Однако на эффективность работы влияет ряд бытовых факторов, в том числе ремонт у соседей.

Поэтому в ОП предлагают ограничить разрешенное время на ремонт до трех дней в неделю с сохранением двухчасового перерыва днем. При этом нововведение не должно распространяться на новостройки, пишут «Известия».

Обращение ОП направлено на имя главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина. Эксперты общественного совета при Минстрое России одобряют предложение общественников.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с ФАН рассказал, как наказать шумных соседей. Он также предложил усилить звукоизоляцию.