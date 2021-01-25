Аналитики назвали высокооплачиваемые вакансии для соискателей без опыта

Москва, 25 января. Зарплаты до 160 тысяч рублей могут предложить начинающим специалистам в сферах IT, web-дизайна и администрирования, согласно исследованию сервиса «Работа.ру».

Программист С++ со знанием принципов объектно-ориентированного программирования и без опыта работы может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц, сообщает РИА Новости. Студенту предлагают заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, построением хранилищ данных.

От 130 тысяч рублей в месяц может получать программист VB+SQL без опыта работы. Для этого потенциальному соискателю необходимо знать принципы объектно-ориентированного программирования и некоторые его языки.

Начинающему веб-разработчику популярная компания доставки цветов готова платить до 80 тысяч рублей в месяц. Для этого молодому специалисту необходимо владеть любым языком программирования и знать английский на уровне чтения специализированных текстов.

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