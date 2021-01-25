Многодетным семьям Приамурья дадут деньги на улучшение жилищных условий

Москва, 25 января. Почти два десятка семей в Амурской области получат в 2021 году социальную выплату на улучшение жилищных условий, сообщили в региональном правительстве.

Амурская область выделит 44 миллиона рублей на эти цели. Улучшить жилищные условия смогут 19 многодетных семей.

«Более 44 млн рублей в этом году получат многодетные семьи Приамурья на улучшение жилищных условий. Выплаты на покупку нового жилья смогут получить 19 семей», — говорится в сообщении.

Размер соцвыплаты рассчитывается для каждой семьи индивидуально. При этом учитывается количество членов семьи, суммарная площадь жилья и стоимости одного квадратного метра.

Президент Крымской гильдии риелторов Дмитрий Жиделев ранее рассказал, что недвижимость на полуострове еще долгое время будет пользоваться спросом. По его словам, квартиры и дома покупаются как в прибрежных районах, так и в центральной части Крыма.