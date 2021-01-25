Телеведущая Довлатова раскрыла секрет своего спортивного режима и питания

Москва, 25 января. Максимальный вес телеведущей Аллы Довлатовой был после родов, но девушка всего за два месяца смогла вернуться в форму, сбросив 20 килограммов.

Довлатова придерживается регулярных тренировок, специальных процедур и правильного питания. Она не позволяет себе сладкого, заменяя его фруктами, но иногда может съесть на завтрак сырники. Телеведущая практикует интервальное голодание, не употребляя пищу по 18 часов в сутки. Максимальный вес звезды составлял 72 килограмма.

«Когда после новогодних праздников ты возвращаешься из отпуска, где немножко поднабрал, и видишь, что «то самое платье» на тебе смотрится уже не так хорошо, ты берешь себя в руки и возвращаешься в форму. Главное — продержаться неделю, после этого срока ты втягиваешься в режим, и все снова становится легко и просто», — отметила Довлатова.

Она старается тренироваться по три-четыре раза в неделю, иногда получается и пять. Каждое утро телеведущая делает 30-минутную дыхательную гимнастику на голодный желудок. Еще полчаса в день она посвящает аквааэробике с гантелями.

Алла Довлатова недавно открыла для себя висцеральный массаж, который помогает избавиться от накопленного за многие годы жира на животе. Теледива делает и кавитацию косметологическую процедуру для избавления от жировых отложений с помощью ультразвука.

Гимнастка Ляйсан Утяшева ранее рассказала об уникальной диете. По этой системе на завтрак необходимо съедать тарелку овощного или куриного супа.