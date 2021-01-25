Российский хоккеист «Миннесоты» Капризов установил рекорд NHL всех времен

Вашингтон, 25 января. Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов добился уникального достижения в истории национальной хоккейной лиги (NHL). Россиянин набрал шесть очков в шести дебютных матчах.

В ночь на 25 января в игре против «Сан-Хосе Шаркс» нападающий сделал голевую передачу и набрал шестое очко по системе «гол+пас» в своих первых шести матчах в лиге. Ранее никто из дебютантов не мог похвастаться таким достижением.

Кирилл Капризов был задрафтован американским клубом в 2015 году. До отъезда за океан он выступал в составе ЦСКА. С «армейцами» форвард выиграл Кубок Гагарина в 2019 году.

Недавно дебютной шайбой в новом сезоне NHL отметился еще один российский нападающий — Александр Овечкин. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» забил гол в ворота «Питтсбург Пингвинз».