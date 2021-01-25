США заявили об отсутствии данных о числе готовых вакцин от коронавируса

Вашингтон, 25 января. Точное количество готовых к применению в США вакцин от коронавируса до сих пор остается неизвестным. Власти намерены исправить ситуацию и подготовить план по распределению доз.

Внимание на это обратила глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при администрации президента Рошель Валенски. Она назвала ситуацию одной из ключевых проблем. Из-за отсутствия данных о числе готовых доз препарата правительство не может даже предположить необходимое количество прививочных пунктов и специалистов, что усложняет проведение массовой вакцинации населения.

«По моему мнению, одна из основных проблем заключается в том, что я не могу сказать вам, каким количеством (доз. — Прим. ФАН) вакцины мы располагаем», — отметила Валенски в эфире телеканала Fox News.

Только за минувшие сутки показатель заболеваемости в США превысил уровень в 25 млн случаев. Действующий глава американского государства Джозеф Байден ранее допустил рост смертности в стране до 500 тыс. человек.