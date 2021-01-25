Автоэксперты назвали пятерку лидеров среди машин для юридических лиц в РФ

Москва, 25 января. Автомобили отечественного производителя LADA стали самыми популярными среди корпоративных покупателей.

Юридические лица в прошлом году купили 34,9 тысячи таких машин, что на один процент выше показателя 2019 года. На втором месте оказались автомобили Kia (20,7 тысячи), на третьем — Volkswagen (20,6 тысячи). В пятерку лидеров также вошли Toyota (19,1 тысячи) и Renault (17,9 тысячи).

Модель Volkswagen Polo стала самой востребованной, ее купили 13,5 тысячи раз. С разницей в тысячу автомобилей вторую строчку занял LADA Largus. Kia Rio (9,3 тысячи), Renault Logan (8,8 тысячи) и Toyota Camry (8,5 тысячи) стали участниками рейтинга самых популярных авто среди корпоративных покупателей.

Глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков ранее объяснил увеличение спроса на машины с пробегом. Причинами стали рост цен на новые автомобили и дефицит товара у дилеров.