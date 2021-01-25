Больных раком призвали к осторожности при вакцинации от коронавируса

Москва, 25 января. Врачи не владеют полной информации о влиянии вакцины «Спутник V» на состояние онкобольных пациентов. В связи с этим людям с раком стоит с осторожностью применять препарат.

Вследствие недостатка информации вакцинация может вызвать осложнения у людей с аутоиммунными заболеваниями и злокачественными опухолями. Вакцина стимулирует иммунитет, что может спровоцировать обострение указанным заболеваний, передает РИА Новости со ссылкой на инструкцию по медицинскому применению вакцины «Гам-КОВИД-Вак».

Вакцина «Спутник V» была создана специалистами Центра им. Гамалеи. Она стала первой в мире для профилактики коронавирусной инфекции. Эффективность препарата составляет 91,4 процента.

Клинические испытания российской вакцины «Спутник V» продолжаются в Венесуэле. Врачи не обнаружили серьезных побочных эффектов у участников исследования.