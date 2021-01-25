Екатеринбуржец выставил на продажу советский автомобиль за 37 млн рублей

Екатеринбург, 25 января. Легендарный автомобиль ЗИЛ-41045 продают на одном из сайтов. Машина была сконструирована в 1982 году для члена политбюро ЦК КПСС.

Автор объявления оценил автомобиль в 37 млн рублей. По его словам, в период с 1984 по 1985 годы в таком кузове было выпущено всего 19 моделей. Он приобрел «четырехколесного друга» в 2004 году и дал ему новую жизнь. Машину восстановили сотрудники АМО ЗИЛ. Во время сервисных работ использовались только родные запчасти. Салон при этом не трогали, он находится в первозданном виде.

В настоящее время ЗИЛ-41045 полностью исправен и находится на ходу. Его пробег составляет 52 тыс. км. После восстановления автомобиль проехал не более 1000 км.

Недавно стало известно, что американский рынок пополнится автомобилем ЗИЛ в виде полноприводного внедорожника. Модель будет продаваться только за океаном и получит название Colonel. Поставкой комплектующих будет заниматься компания Jeep.