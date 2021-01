Самолет с футболистами клуба Palmas разбился в Бразилии

Бразилиа, 25 января. Игроки и президент футбольного клуба Palmas погибли в результате крушения самолета в бразильском штате Токантинс. О крушении сообщило издание Globo Esporte.

Adversário do Palmas, Vila Nova emite nota de pesar e quer adiamento do jogo



Clube goiano se solidariza com adversário da Copa Verde, que perdeu o presidente e quatro jogadores em acidente aéreo neste domingo



