Юрист прогнозирует битву между родственниками Грачевского за его наследство

Москва, 25 января. Многомиллионное наследство режиссера Бориса Грачевского спровоцирует настоящую битву между родственниками покойного, считает юрист Маргарита Гаврилова.

Журналисты оценивают состояние умершего режиссера в 200 миллионов рублей. У создателя «Ералаша» осталось четверо детей, между которыми должно делиться имущество, если артист не оставил завещания.

Гаврилова, говоря о наследстве, сообщила, что если режиссер оставил завещание, оформленное надлежащим образом, то оспорить его будет не так просто.

«Я думаю, что его вдове Екатерине Белоцерковской предстоит страшная битва, судя по тому, какие истории крутятся вокруг «Ералаша». Там же не только авторские права, 50 процентов компании принадлежит партнеру и другу Грачевского, все это очень сложно», — указала адвокат.

Участники программы «Звезды сошлись» предположили, что вторая супруга Грачевского Анна Панасенко может начать оспаривать завещание, если посчитает, что их общую дочь Василису чем-то обделили.

При этом юрист Екатерина Гордон, которая занималась бракоразводным процессом Грачевского и Панасенко, уверенно сказала, что Анна не будет устраивать «войну» за наследство. По ее словам, экс-возлюбленная получила все, что хотела, — деньги на квартиру и хорошие алименты.

Бориса Грачевского не стало 14 января на 72-м году жизни. На протяжении многих лет режиссер боролся с онкологическим заболеванием, а в конце 2020 года Грачевский заболел COVID-19, который значительно усугубил его самочувствие.