Панин «прошелся» по звездам после шоу о смерти матери артиста

Москва, 25 января. Актер Алексей Панин жестко прошелся по знаменитостям, участвовавшим в шоу «Звезды сошлись». На программе обсуждалась смерть матери артиста Татьяны Власовой.

Скандальный актер ранее дал интервью, в котором признался, что несколько недель не мог смириться со смертью близкого человека. По его словам, он начал пить и плохо осознавал действительность.

Поведение звезды фильма «Жмурки» шокировало его коллег по цеху. Актриса Эвелина Бледанс была удивлена, что Панин «бухал», а вопрос с похоронами передал постороннему человеку. По ее словам, церемонией занимался актер Никита Джигурда.

«Что это значит — позвоните Джигурде! Кто-нибудь похоронит его мать! Как можно быть таким аморальным человеком! Отвратительно просто», — заявила Бледанс.

Актер, разъяренный обсуждениями своей жизни, «прошелся» по звездам шоу-бизнеса. Он матом ответил на откровения коллег, которые осудили артиста за выходки. Панин рассказал, что давал интервью 40 минут, а создатели передачи «перемонтировали» и «переврали» все.

«Мы посмотрели сейчас программу «Звезды сошлись». Очень хочется поорать, очень хочется поерничать. Нюся чуть не заплакала. Вырезано все. Я 40 минут рассказывал о моей маме. Вырезано все, перевернуто. Я был на похоронах своей мамы», — подчеркнул Алексей Панин.

Он добавил, что решил принять участие в программе исключительно в память о матери. Однако телевизионщики, как считает артист, устроили «склочную, вонючую передачу».

Мать артиста умерла 5 января. Панин на протяжении нескольких недель не выходил на связь и не комментировал смерть своей матери. Из-за смерти Татьяны Борисовны актер вынужден был вернуться в Россию из Испании, где он живет в последние месяцы.