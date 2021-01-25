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Опрос показал приоритеты молодых россиян при поиске работы

Опрос показал приоритеты молодых россиян при поиске работы

Москва, 25 января. Молодые россияне при поиске работы обращают внимание на размер предлагаемой зарплаты, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Hays Response и FutureToday.

Немаловажную роль для молодых специалистов играют график работы (42%) и возможность карьерного роста (41%). Также 35% респондентов анализируют ценностное предложение работодателя — комплекс преимуществ работы в конкретном месте, пишут «Известия».

Подавляющее большинство (91%) использует специализированные сайты для поиска работы. Отмечается, что больше половины россиян (56%) при поиске работы предпочитают ознакомиться с компанией, изучают доступную информацию о продукте и услугах, которые предоставляет потенциальный работодатель.

Как отмечают специалисты, молодые соискатели «еще не набрались смелости отказываться от вакансий, поэтому 78% из них никогда не отказывались от предложения работы». В то же время молодежь поколения Z готова отказаться от предложения по работе, если их на это подтолкнут обстоятельства. 67% опрошенных сделают это, если сотрудники потенциального работодателя произведут на них негативное впечатление. 48% респондентов откажутся, если реальные обязанности не совпадут с описанием вакансии, 36% — если корпоративная культура не будет соответствовать их ожиданиям.

Ранее стало известно о самых высокооплачиваемых вакансиях в Москве. В список вошли анестезиолог-реаниматолог, старший РНР-разработчик и барбер.

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