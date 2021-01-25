Опрос показал приоритеты молодых россиян при поиске работы

Москва, 25 января. Молодые россияне при поиске работы обращают внимание на размер предлагаемой зарплаты, свидетельствуют результаты исследования, проведенного Hays Response и FutureToday.

Немаловажную роль для молодых специалистов играют график работы (42%) и возможность карьерного роста (41%). Также 35% респондентов анализируют ценностное предложение работодателя — комплекс преимуществ работы в конкретном месте, пишут «Известия».

Подавляющее большинство (91%) использует специализированные сайты для поиска работы. Отмечается, что больше половины россиян (56%) при поиске работы предпочитают ознакомиться с компанией, изучают доступную информацию о продукте и услугах, которые предоставляет потенциальный работодатель.

Как отмечают специалисты, молодые соискатели «еще не набрались смелости отказываться от вакансий, поэтому 78% из них никогда не отказывались от предложения работы». В то же время молодежь поколения Z готова отказаться от предложения по работе, если их на это подтолкнут обстоятельства. 67% опрошенных сделают это, если сотрудники потенциального работодателя произведут на них негативное впечатление. 48% респондентов откажутся, если реальные обязанности не совпадут с описанием вакансии, 36% — если корпоративная культура не будет соответствовать их ожиданиям.

Ранее стало известно о самых высокооплачиваемых вакансиях в Москве. В список вошли анестезиолог-реаниматолог, старший РНР-разработчик и барбер.