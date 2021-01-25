Аэропорт в Чите перестал работать из-за сильного снегопада

Чита, 25 января. Международный аэропорт Кадала в Чите временно закрыт из-за штормового предупреждения. Виной стал снегопад, который не прекращается на протяжении нескольких часов.

Специалисты аэропорта сообщили, что воздушная гавань будет открыта ближе к обеду по местному времени. На данный момент задержано четыре рейса: два самолета из Москвы, по одному из Иркутска и Новосибирска.

Согласно прогнозу регионального гидрометцентра, в Забайкалье ожидается сильный снегопад. Местами возможны снежные накаты и гололед.

Недавно самолет авиакомпании «Россия» прекратил полет в Москву и вернулся в Санкт-Петербург. Причиной стали возникшие технические проблемы на борту.