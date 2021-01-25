Доктор Мясников сравнил вред от кальяна и сигарет

Москва, 25 января. Кальян приносит здоровью больше вреда, чем сигареты. Такое мнение высказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Заявления о безопасности курения кальяна являются мифом. При его использовании количество вдыхаемых вредных веществ сопоставимо с 1,5 пачки сигарет, заявил врач в эфире канала «Россия–1».

Регулярное курение кальяна значительно увеличивает риск развития рака легких. Это связано с попаданием мелкодисперсных частиц дыма в легкие.

«Мы вдыхаем микрочастицы сгорания вместе с дымом, и в легких происходит микро ожег на протяжении (затяжки. — Прим. ФАН), что потом может провоцировать рак легкого», — пояснил он.

Безопасного способа курения не существует, и вред организму в любом случае будет нанесен. Трубки и сигары часто становятся причиной развития опухолей в полости рта, добавил Мясников.

Мясников ранее прокомментировал ухудшение самочувствие на фоне метеозависимости. Он считает, что многие люди просто списывают свое плохое настроение на изменения погоды.