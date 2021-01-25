Глава одного из крупных районов Якутии объявил об отставке

Якутск, 25 января. Глава Нерюнгринского района Якутии Виктор Станиловский объявил о досрочном сложении полномочий. Причиной являются семейные обстоятельства.

Станиловский заявил, что под его руководством Нерюнгринский район по многим показателям вошел в тройку лидеров республики. Достижение подобных результатов, как считает чиновник, дает ему полное право с чувством выполненного долга уйти в отставку. Несмотря на это, бывший муниципальный руководитель заявил, что намерен продолжать активное участие в жизни региона.

В Нерюнгринском районе по официальной статистике проживает 73 тыс. человек. Он является одним из наиболее успешно развитых в области промышленности на Дальнем Востоке.

Ранее стало известно, что мэр Якутска Сардана Авксентьева уходит в отставку. Свое решение она объяснила состоянием здоровья.