Суд поставит точку в деле о квартире Федосеевой-Шукшиной 26 января

Завтра, 26 января в Московском городском суде состоится заседание, на котором Бари Алибасов будет обжаловать решение суда от 12 октября 2020 года. Тогда суд обязал продюсера вернуть квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной, сделка по которой была признана недействительной. Данная квартира при сомнительных обстоятельствах оказалась у водителя Алибасова — Сергея Моцаря. Об этом сообщила адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник.

В конце прошлого года, после развода, который состоялся 24 декабря, Алибасов примирился с Федосеевой-Шукшиной. Они встретили Новый год вместе и даже провели несколько дней накануне Рождества. Тогда они договорились приостановить все судебные тяжбы и восстановить брак.

«Перед Рождеством Лидия Николаевна сообщила мне, что они примирились и между ними достигнуты договоренности о восстановлении брака и прекращении любых судебных дел, в подтверждение чего она передала трубку Бари Каримовичу, — рассказывает адвокат Юлия Вербицкая-Линник. — Алибасов сообщил мне, что ему не нужно имущество Лидии Николаевны, в связи с чем он хочет отказаться от апелляции по квартире и в принципе не понимает, кто и зачем ее подал. Попросил подготовить документы на подпись. После этого разговора он перестал выходить на связь со своей супругой».

По ее словам, с 12 января Федосеева-Шукшина уже не смогла связаться по телефону с Алибасовым. Кроме того, актриса дважды приезжала в квартиру продюсера, однако дверь ей никто не открыл.

«Мы полагаем, что сын Алибасова — Бари-младший и бенефициар процесса — водитель Алибасова Сергей Моцарь препятствуют ее общению с мужем. Вероятно, сын не заинтересован в восстановлении их брака, так как неоднократно заявлял, что в случае смерти Алибасова его супруге полагается часть наследства отца. В свою очередь, Моцарь не заинтересован в примирении, так как рассчитывает, что 26 января Алибасов обжалует решение суда, постановившего вернуть продюсера квартиру Шукшиной, сделка по которой была признана недействительной. В результате Моцарь надеется, что квартира будет в его собственности», — комментирует Вербицкая-Линник.

Адвокат подчеркнула, что до настоящего времени Лидия Николаевна не смогла увидеть своего мужа и переговорить с ним лично. Никаким распространяемым видео с сомнительными заявлениями Алибасова они не доверяют.

«Учитывая состояние его психического здоровья, усугубленное употреблением алкоголя, Алибасов может сказать все, что необходимо его нынешнему окружению. После публичного заявления в прессе о пропаже продюсера и последующего резонанса с Лидией Шукшиной связался сын Алибасова и в нескольких телефонных беседах сообщил, что с 22 января Алибасов находится в наркологической клинике. Для актрисы данная новость была ожидаемой, так как она сама накануне сообщила, что продюсер злоупотреблял алкоголем», — объяснила адвокат.

Вербицкая-Линник говорит, что возможности увидеться с Алибасовым, как с лицом, от имени которого была подана апелляционная жалоба, они с Федосеевой-Шукшиной до сих пор не имеют.

«В достоверности информации, распространяемой Алибасовым-младшим и его отцом, находившимся длительное время в состоянии алкогольного опьянения, мы очень сомневаемся», — резюмировала она.

Ранее сын продюсера заявил, что экстренная госпитализация Алибасова-старшего не связана со злоупотреблением алкоголя. По его словам, он оказался в реанимации из-за нарушения кровообращения.