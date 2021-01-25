Всего 11% японцев выступают за проведение Олимпиады в Токио этим летом

Токио, 25 января. Минимум 86% жителей Японии не хотят, чтобы Олимпийские игры проходили этим летом. Данные социального опроса предоставила газета «Асахи».

Перенос соревнований поддерживают 51%, 35% выступают за полную отмену Олимпиады. Лишь 11% поддержали идею проведения Игр в назначенный срок.

Социальный опрос проводился методом случайной выборки по телефону. Ответы на вопросы дали 1,6 тысячи человек.

Ранее японское правительство заявило о намерении провести безопасную Олимпиаду. Власти допустили вариант отсутствия зрителей на трибунах. Игры должны стать символом победы человечества над коронавирусной инфекцией.