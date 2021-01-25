Первый за два месяца случай заболевания COVID-19 выявлен в Новой Зеландии

Веллингтон, 25 января. Медики в Новой Зеландии зафиксировали новый случай заболевания COVID-19 впервые за два последних месяца. Коронавирусом заразилась 56-летняя женщина.

Заражение произошло в государственном пограничном изоляторе Окленда, куда женщину поместили после прилета из Испании. Медики считают, что коронавирус ей передал другой человек, сообщил министр ответных мер по COVID-19 Крис Хипкинз.

«Штамм инфекции является южноафриканским вариантом, и источником инфекции, скорее всего, является другой человек, который находился в государственном пограничном изоляторе», – подчеркнул глава ведомства.

Власти Новой Зеландии не собираются в связи с обнаружением нового случая вводить дополнительные ограничительные меры. В стране при этом нарастят темпы диагностического тестирования.

О заражении коронавирусом недавно сообщил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Курс лечения ему уже назначен.