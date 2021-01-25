Психотерапевт Салынцев: тревожность увеличивает риск заболевания COVID-19

Москва, 25 января. Эмоциональное состояние человека отражается на иммунитете. Например, страх влияет на физиологические процессы в организме, а психосоматика может перейти в настоящую болезнь.

Нередко люди заболевают COVID-19 из-за страха заразиться, рассказал психотерапевт Игорь Салынцев в интервью радио Sputnik. Он объяснил, что излишняя тревожность делает человека более уязвимым для инфекций.

Страх снижает уровень стойкости психики и ухудшает обменные процессы в организме. В таком случае иммунитет будет снижаться, а уязвимость к разным инфекциям, в том числе и к вирусной патологии, только усилится, рассказал Салынцев.

Снизить уровень тревожности можно за счет изучения достоверной информации о COVID-19. Кроме того, врач рекомендует сделать прививку от коронавируса, которая придаст уверенности.

Недавно стало известно, что Роспотребнадзор занимается разработкой тест-систем, способных максимально точно выявлять мутации коронавируса. В новом тесте будут использоваться два фрагмента генома вируса.