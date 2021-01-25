Трамп отказался от идеи создать новую политическую партию в США

Вашингтон, 25 января. Бывший президент США Дональд Трамп намерен вернуть республиканцам Сенат и Палату представителей в 2022 году, сообщает телекомпания CNN.

Экс-президент не намерен создавать новую политическую партию, о чем заявил советник его предвыборного штаба Джейсон Миллер. Он подчеркнул, что никаких действий, кроме возвращения однопартийцам американского парламента в следующем году, политик не планирует.

Ряд американских СМИ информировали о планах Трампа создать «Патриотическую партию», которые он обсуждал со своими сторонниками примерно в одно время с инаугурацией нового президента США Джо Байдена. Однако Трамп сам завил, что в настоящее время не планирует никаких конкретных действий.