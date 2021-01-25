Автоэксперты рассказали о преимуществах отключения ESP зимой

Москва, 25 января. Системы стабилизации (ESP) помогают удержать автомобиль при опасном заносе на зимних дорогах. Однако опытные водители предпочитают обходиться без нее.

Благодаря ESP выправляется положение машины при уводе с курса, но в некоторых случаях система может только навредить. Например, при выходе из обледенелого поворота, когда для удерживания автомобиля при опасном заносе водитель нажимает на педаль газа. В таком случае включенная система стабилизации противодействует маневру, «забирая» необходимые тяги.

Кроме того, ESP неэффективен при выезде из сугроба или при заезде на снежный подъем. Если отключить «помощника» не получается, автомобилистам советуют избегать резких нажатий на педаль газа, передает «Российская газета».

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