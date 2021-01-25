Хакасия оказалась в аутсайдерах среди лидеров по доверию населения

Москва, 25 января. Кремль назвал пятерку лидеров и аутсайдеров по уровню доверия населения к главе региона. «Доверительный» список возглавила Чечня.

Главе региона больше всего доверяют жители Чечни — лидером рейтинга стал Рамзан Кадыров. Далее следует Адыгея во главе с Муратом Кумпиловым, Курганская область с губернатором Вадимом Шумковым, Курская область и Роман Старовойт, Ямало-Ненецкий автономный округ, который возглавляет Дмитрий Артюхов.

В топ-5 аутсайдеров попали Хакасия (Валентин Коновалов), Владимирская область (Владимир Сипягин), Хабаровский край (Михаил Дегтярев), Красноярский край (Александр Усс) и Кемеровская область (Сергей Цивилев). Итоги были подведены на основе KPI (ключевых показателей эффективности) за 2020 год.

Ранее Президент России Владимир Путин поздравил Рамзана Кадырова с успешной ликвидации боевиков в Чечне. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что все участники операции будут представлены к государственным наградам.