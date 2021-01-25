Назван способ отделаться от штрафа за неоплаченный проезд по платной трассе

Москва, 25 января. Водители могут заплатить за проезд по платному участку дороги в течение пяти дней без последствий. Специалисты напомнили автолюбителям о системе «пост-оплаты».

Водителю грозит штраф, если он не оплатит проезд в течение пяти дней. Но если он вернет сумму в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то от ответственности автолюбителей освобождают.

На платных дорогах больше не будет пунктов оплаты и шлагбаумов. Движение станет свободным. Но оплатить проезд можно заранее по транспондеру с необходимым количеством средств на счете или с помощью билета. Он продается на сайте «Автодора» и в терминалах «Элекснет».

За неоплаченный проезд водителям легковушки грозит штраф 1,5 тысячи рублей, а водителям автобусов и грузовиков – 5 тысяч рублей. За повторную фиксацию нарушения автовладельцев привлекут к ответственности.

Вскоре в России появится больше платных дорог. И следить за оплатой проезда будут усиленно. Но подход к назначению штрафов должен отличаться в зависимости от регионов. Некоторым водителям он сильно ударит по кошельку, если автовладелец выехал на трассу из-за незнания местности.