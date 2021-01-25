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Назван способ отделаться от штрафа за неоплаченный проезд по платной трассе

Назван способ отделаться от штрафа за неоплаченный проезд по платной трассе

Москва, 25 января. Водители могут заплатить за проезд по платному участку дороги в течение пяти дней без последствий. Специалисты напомнили автолюбителям о системе «пост-оплаты».

Водителю грозит штраф, если он не оплатит проезд в течение пяти дней. Но если он вернет сумму в течение 20 дней с момента вынесения постановления, то от ответственности автолюбителей освобождают.

На платных дорогах больше не будет пунктов оплаты и шлагбаумов. Движение станет свободным. Но оплатить проезд можно заранее по транспондеру с необходимым количеством средств на счете или с помощью билета. Он продается на сайте «Автодора» и в терминалах «Элекснет».

За неоплаченный проезд водителям легковушки грозит штраф 1,5 тысячи рублей, а водителям автобусов и грузовиков – 5 тысяч рублей. За повторную фиксацию нарушения автовладельцев привлекут к ответственности.

Вскоре в России появится больше платных дорог. И следить за оплатой проезда будут усиленно. Но подход к назначению штрафов должен отличаться в зависимости от регионов. Некоторым водителям он сильно ударит по кошельку, если автовладелец выехал на трассу из-за незнания местности.

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