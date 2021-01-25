Стилист Пугачевой и Киркорова умер на 55-м году жизни

Москва, 25 января. Звездный стилист Александр Шевчук скончался в возрасте 54 лет. Трагическую новость сообщила певица и его подруга Лайма Вайкуле.

Причина смерти Шевчука не раскрывается. Однако еще в прошлом году он говорил, что боролся с тяжелой болезнью. Шевчук работал с самыми известными артистами отечественной эстрады. Он подбирал образы для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и многих других. Шевчук работал на многих программах, среди которых «Ледниковый период», «Фабрика звезд», «Две звезды», «Фактор А».

Новость о смерти друга Вайкуле сопроводила совместной фотографией с ним. На снимке они радостно улыбаются, а их взгляды направлены на камеру.

«У нас было общее прошлое, которого можно было не стесняться, и планы на будущее, которым, увы, не суждено осуществиться. Его больше нет с нами», — говорится в ее сообщении.

Поклонники выразили соболезнования в связи со смертью Шевчука. Некоторые предположили, что он мог болеть COVID-19, однако еще сам стилист опровергал свое заражение коронавирусом.

«В мире много других болезней. Я не болел коронавирусом! Но, знаю о нем не понаслышке! Некоторые мои друзья, переболели и выздоровели, но, некоторые, нет...» — говорил он.

Еще один известный россиянин ранее лишился близкого человека. Речь идет об актере Алексее Панине, который потерял мать в начале января. По словам артиста, он жалеет, что не успел попрощаться с матерью.